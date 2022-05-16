Все дороги из Китая в Европу пойдут через Азербайджан датский выбор
Еще одна международная транспортно-логистическая компания приняла решение перевозить железнодорожные контейнеры из Китая в Европу через Азербайджан.
Датская транспортно-логистическая группа компаний A.P. Moller-Maersk запустила обновленный железнодорожный сервис, соединяющий Китай и Европу. Транспортировка грузов будет осуществляться через территории Казахстана, Азербайджана, Грузии и Румынии. Как сообщает пресс-служба группы компаний, на доставку железнодорожных грузов отводится примерно 40 дней.
После пересечения пункта Хоргос на границе Китая с Казахстаном, контейнеры по железной дороге прибывают на казахскую станцию Актау, где перегружаются на баржи, следующие в Баку. Из азербайджанской столицы они по железной дороге доставляются в порт Поти на терминал грузинского оператора APM Terminals Poti, где загружаются на фидерные суда, следующие в румынский порт Констанца, откуда груз доставляется по железной дороге в различные пункты Европы.
Maersk приступила к разработке этого маршрута еще в марте, и уже в апреле 2022 года осуществил пилотный прогон первого состава из Китая, который перевез грузы для автомобильной отрасли, а также товары массового потребления.
Напомним, с конца февраля группа компаний A.P. Moller-Maersk приостановила, а позднее прекратила принимать заявки из России.
A.P. Moller-Maersk – одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, в которую, в частности, входит линейный контейнерный перевозчик Maersk Line. Группа осуществляет свою деятельность в таких бизнес-сегментах, как морские контейнерные перевозки, логистика и нефтегазовая отрасль.
Еще раньше финская транспортно-логистическая компания Nurminen Logistics прекратила перевозки грузов через Россию и начала эксплуатацию альтернативного транспортного коридора из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию. 10 мая Nurminen Logistics запустила первый контейнерный поезд из Поднебесной в Старый Свет – поезд выехал из китайского города Чунцин и направился в обход России в Центральную Европу.
В середине апреля китайская транспортно-логистическая компания Juyan также запустила первый контейнерный поезд в Европу через Казахстан и Азербайджан.
Отметим, что транзитные железнодорожные перевозки в обход России активизируются на фоне логистических проблем и экономических санкций, наложенных на РФ из-за её «спецоперации» в Украине.
В сложившихся геополитических условиях Китай создает новые маршруты в Европу, минуя российскую территорию. Так, только за январь-февраль нынешнего года по транспортному коридору Европа–Кавказ–Азия через Черное и Каспийское моря было перевезено 3.000 контейнеров, что, примерно, на треть больше, чем год назад.