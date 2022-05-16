Стало известно, когда Евросовет рассмотрит заявку Украины на членство в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил президенту Владимиру Зеленскому, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена на заседании Евросовета в июне. Как передает «Украинская правда», об этом заявили в Елисейском дворце по итогам разговора Макрона и Зеленского.

Кроме того, Макрон расспросил Зеленского о ситуации в Мариуполе, пока идет эвакуация людей с завода «Азовсталь», и о потребностях Украины и, как отмечается, «подтвердил свою полную решимость реагировать на все просьбы о поддержке, высказанные Украиной, в частности, относительно оборонной техники, топлива, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержки, а также бороться с безнаказанностью».