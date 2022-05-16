Резников: Война переходит в затяжную фазу. Противник готовится к обороне

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия по всем признакам готовится к длительной войне против Украины, накапливая ресурсы и сооружая оборонительные фортификации на захваченных территориях. Об этом он сказал в ходе выступления в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны с участием Генерального секретаря НАТО.

«По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как в Херсонской области, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне. Каждый день войны приносит жертв среди наших военных и огромные страдания гражданского населения. Особенно – на временно захваченных Россией территориях. Весь мир видел, что произошло в Буче. Такие же «бучи» сейчас происходят везде, где стоят российские войска. Наших людей угоняют, пытают, убивают.