Сильный взрыв в Харькове видео
В Харькове в эти минуты был слышен сильный взрыв. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
В результате обстрелов начался пожар.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
В Харькове в эти минуты был слышен сильный взрыв. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
В результате обстрелов начался пожар.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.