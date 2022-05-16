В день убийства Гусейнов босиком и с охотничьим ножом в руке вошел в местный магазин, где, круша стеклянные вазы и угрожая покупателям ножом, лихорадочно выкрикивал: «Аллаху Акбар, они хотят меня убить!..»

Гянджинский суд по тяжким преступлениям завершил процесс над Эльмиром Гусейновым, жителем села Гаджигарванд Тертерского района, который 2 июля 2020 года убил двухлетнего ребенка на глазах его матери. В ходе судебного разбирательства установлено, что это ужасное преступление 34-летний Гусейнов совершил в состоянии сильнейшего психологического потрясения.

Владелец магазина по имени Рамин попытался его успокоить и отобрать нож, но находившийся в невменяемом состоянии Гусейнов угрожающе крикнул: «Ты делаешь намаз, а у тебя тут лежит долговая книжка!», после чего скрылся в ближайшем дворе, где увидел Ламию Тахмасиб, жену своего дальнего родственника. Женщина сидела во дворе, окруженная маленькими детьми.

Тогда Гусейнов схватил валявшийся железный стул, стал разбивать им окна квартир на первом этаже, а потом с криком: «Иди сюда, я тебя убью!» схватил лежащую под деревом мотыгу и набросился на Ламию. Вначале он нанес ей несколько ударов, а потом ударил мотыгой по голове её двухлетнего сына, Омара.

Соседи, сбежавшиеся на крики несчастной матери, которая, схватив окровавленного малыша, помчалась в больницу, силой отобрали у Эльмира нож и скрутили его. Чуть позже приехали братья Гусейнова, которые хотели затолкать Эльмира в машину, чтобы отвезти в полицию, но тот сопротивлялся и все время кричал: «Не уходите, меня везут убивать!»

На допросе Эльмир Гусейнов заявил, что психическими заболеваниями никогда не болел, на диспансерном учете или в больнице не состоял. По словам убийцы, в армию его не взяли по причине болезни печени. Он также рассказал, что десять лет работал в районе мясником и иногда ездил в село Гаджигарванд, где жили его родственники.

Рассказывая о произошедшем, подсудимый нес полную бессмыслицу.

«Приехав в деревню, я взял нож из машины и пошел в магазин Рамина, где были другие люди, - рассказал на суде Гусейнов. - Закрыв за собой дверь, я разбил все, до чего мог дотянуться. Двоюродный брат Эмин тоже был со мной. Когда Рамин попытался меня остановить, я убежал. Подумав, что начался Судный день и закричал: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар!..» Что было потом, не помню. Не помню, куда я пошел и что сделал, но помню звук битого стекла. Помню, что мои ноги были связаны, и родственник взял меня на руки и отвез в полицию. Там мне сказали, что я пошел в дом Тахмасиба, с кем-то поссорился и ударил его ребенка. Я не знаю, с кем я спорил и чем бил этого ребенка. Слышал странные, неприятные звуки, думал, что начался Судный день, что ребенка отбирают у его матери. Все было как во сне…»