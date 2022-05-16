Гусейнов убил двухлетнего ребенка на глазах у его матери страшное дело
Гянджинский суд по тяжким преступлениям завершил процесс над Эльмиром Гусейновым, жителем села Гаджигарванд Тертерского района, который 2 июля 2020 года убил двухлетнего ребенка на глазах его матери. В ходе судебного разбирательства установлено, что это ужасное преступление 34-летний Гусейнов совершил в состоянии сильнейшего психологического потрясения.
В день убийства Гусейнов босиком и с охотничьим ножом в руке вошел в местный магазин, где, круша стеклянные вазы и угрожая покупателям ножом, лихорадочно выкрикивал: «Аллаху Акбар, они хотят меня убить!..»
Владелец магазина по имени Рамин попытался его успокоить и отобрать нож, но находившийся в невменяемом состоянии Гусейнов угрожающе крикнул: «Ты делаешь намаз, а у тебя тут лежит долговая книжка!», после чего скрылся в ближайшем дворе, где увидел Ламию Тахмасиб, жену своего дальнего родственника. Женщина сидела во дворе, окруженная маленькими детьми.
Тогда Гусейнов схватил валявшийся железный стул, стал разбивать им окна квартир на первом этаже, а потом с криком: «Иди сюда, я тебя убью!» схватил лежащую под деревом мотыгу и набросился на Ламию. Вначале он нанес ей несколько ударов, а потом ударил мотыгой по голове её двухлетнего сына, Омара.
Соседи, сбежавшиеся на крики несчастной матери, которая, схватив окровавленного малыша, помчалась в больницу, силой отобрали у Эльмира нож и скрутили его. Чуть позже приехали братья Гусейнова, которые хотели затолкать Эльмира в машину, чтобы отвезти в полицию, но тот сопротивлялся и все время кричал: «Не уходите, меня везут убивать!»
На допросе Эльмир Гусейнов заявил, что психическими заболеваниями никогда не болел, на диспансерном учете или в больнице не состоял. По словам убийцы, в армию его не взяли по причине болезни печени. Он также рассказал, что десять лет работал в районе мясником и иногда ездил в село Гаджигарванд, где жили его родственники.
Рассказывая о произошедшем, подсудимый нес полную бессмыслицу.
«Приехав в деревню, я взял нож из машины и пошел в магазин Рамина, где были другие люди, - рассказал на суде Гусейнов. - Закрыв за собой дверь, я разбил все, до чего мог дотянуться. Двоюродный брат Эмин тоже был со мной. Когда Рамин попытался меня остановить, я убежал. Подумав, что начался Судный день и закричал: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар!..» Что было потом, не помню. Не помню, куда я пошел и что сделал, но помню звук битого стекла. Помню, что мои ноги были связаны, и родственник взял меня на руки и отвез в полицию. Там мне сказали, что я пошел в дом Тахмасиба, с кем-то поссорился и ударил его ребенка. Я не знаю, с кем я спорил и чем бил этого ребенка. Слышал странные, неприятные звуки, думал, что начался Судный день, что ребенка отбирают у его матери. Все было как во сне…»
Отец несовершеннолетнего Омара, Тахмасиб Агазаде, сообщил в суде, что накануне ночью видел во сне свою мать, умершую шесть лет назад. На следующий день он пошел на кладбище, чтобы навестить ее могилу и именно здесь услышал страшную новость о том, что его двухлетний сын Омар тяжело ранен в голову. Агазаде подтвердил, что человеком, который напал на Омара, был его дальний родственник, Эльмир Гусейнов.
«Когда я шел на кладбище, чтобы навестить могилу матери, то увидел Эльмира – сказал на суде Тахмасиб Агазаде. - Он остановил машину рядом со мной, поздоровался, спросил, как мои дела, предложил подвезти. Я вежливо отказался. Я уже был на кладбище, когда мне позвонила соседка и рассказала, что Эльмир ударил Омара мотыгой по голове. У меня нет вражды с Эльмиром, и я не выдвигаю против него никаких жалоб…»
Решением суда Эльмир Гусейнов был освобожден от уголовной ответственности и наказания. Результаты психиатрической экспертизы, показали, что в момент совершения преступления он находился в неадекватном состоянии и не контролировал свои действия.
Гусейнову назначено принудительное лечение.