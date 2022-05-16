По оценке известных военных экспертов, пристально следящих за ходом боевых действий в Украине, в последние дни российские вооруженные сил заметно снизили интенсивность ракетных обстрелов населенных пунктов. Часть экспертного сообщества полагает, что информация о безграничных запасах в России перспективного и высокоточного оружия совершенно беспочвенна и не отвечает реальности.

За считанные дни до начала войны, один из известных российских военных деятелей, решительный противник «спецоперации», экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, полковник Михаил Михайлович Ходаренок в своей аналитической выкладке для «Независимой газеты» подчеркнул, что запасы перспективного и высокоточного оружия в ВС РФ не носят безграничного характера: «Гиперзвуковых ракет типа «Циркон» пока еще нет на вооружении. А количество «Калибров» (крылатых ракет морского базирования), «Кинжалов», Х-101 (крылатых ракет воздушного базирования) и ракет к «Искандерам» в самом лучшем случае измеряется сотнями (десятками в случае «Кинжалов»). Этого арсенала совершенно недостаточно, чтобы стереть с лица Земли государство размером с Францию и с населением более 40 млн человек. А именно такими параметрами характеризуется Украина».