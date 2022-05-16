За считанные дни до войны полковник Ходаренок призвал Кремль отказаться от «украинской авантюры»… и предрек поражение России

Так, 2 февраля в своей статье для «НГ» - «Прогнозы кровожадных политологов» М.Ходоренок, справедливо оценив потенциал вооруженных сил России и Украины, а также политическую обстановку в Киеве, назвал маловероятным сценарий аншлюса Украины.

«Утверждать, что никто на Украине не станет защищать режим, означает на практике полное незнание военно-политической обстановки и настроений широких народных масс в соседнем государстве. Более того, градус ненависти (который, как известно, является самым эффективным топливом для вооруженной борьбы) в соседней республике по отношению к Москве откровенно недооценивается. Никто российскую армию с хлебом, солью и цветами на Украине не встретит», - писал Ходоренок, и приводил в пример печальные уроки первого вторжения в Украину.

«События на юго-востоке Украины в 2014 году никого и ничему не научили. Тогда ведь тоже рассчитывали, что вся левобережная Украина в едином порыве и в считаные секунды обратится в Новороссию. Уже чертили карты, прикидывали кадровый состав будущих администраций городов и регионов, разрабатывали государственные флаги.

Но даже русскоязычное население этой части Украины (включая такие города, как Харьков, Запорожье, Днепропетровск, Мариуполь) подобных замыслов в своем огромном большинстве не поддержало. Проект «Новороссия» как-то незаметно сдулся и тихо скончался.

Словом, освободительного похода в 2022 году по образцу и подобию 1939 года никак не получится. В этом случае как никогда верны слова классика советской литературы Аркадия Гайдара: «Видно, будет у нас сейчас не легкий бой, а тяжелая битва», - утверждал российский полковник.

Ходоренок также затронул аспект преимущества России в воздухе, как главный фактор предрешённой битвы: «Иногда в российском экспертном сообществе утверждается (поклонниками доктрины Дуэ), что поскольку гипотетические боевые действия на Украине будут проходить в условиях полного господства российской авиации в воздухе, то война будет крайне непродолжительной и закончится в самые короткие сроки.

При этом как-то забывается, что у вооруженных формирований афганской оппозиции в ходе конфликта 1979–1989 годов не было ни одного самолета и ни одного боевого вертолета. А война в этой стране затянулась на целых 10 лет. Ни одного летательного аппарата не было и у чеченских боевиков. А борьба с ними продолжалась несколько лет и стоила федеральным силам большой крови и жертв.

А у Вооруженных сил Украины какая-никакая боевая авиация все же присутствует. Равно как и средства противовоздушной обороны.

К слову, украинские расчеты зенитных ракетных войск (отнюдь не грузинские) существенно пощипали российские ВВС в ходе конфликта 2008 года. После первого дня ведения боевых действий руководство российских ВВС от понесенных потерь пребывало в откровенном шоке. И забывать об этом не стоит».

Но похоже в Кремле, как и в руководстве Минобороны России в угоду политическоф конъюнктуре пренебрегли анализом и оценками крупнейшего военного специалиста. И своим беспочвенным оптимизмом угодили в коварно выстроенную в Украине ловушку.

А пророческое предсказание российского политолога поражает воображение: «Вооруженная борьба в крупных украинских городах вообще плохо поддается прогнозированию. Общеизвестно, что большой город – самое лучшее поле боя для слабой и менее технически продвинутой стороны вооруженного конфликта. Серьезные эксперты подчеркивают, что в мегаполисе можно не только сосредоточить группировку в тысячи и даже десятки тысяч бойцов, но и укрыть ее от превосходящей огневой мощи противника. А также длительно снабжать ее материальными средствами и восполнять потери в людях и технике. Ни горы, ни леса, ни джунгли сегодня такой возможности не предоставляют.

Специалисты убеждены, что городская среда помогает обороняющимся, замедляет движение атакующих, позволяет разместить рекордное количество бойцов на единицу площади, компенсирует отставание в силах и технологиях. А на Украине крупных городов, в том числе и с миллионным населением, более чем достаточно. Так что российская армия в ходе гипотетической войны с Украиной может встретиться далеко не с одним Сталинградом и Грозным».

Ходоренок за 22 дня до начала войны описал будущий ход спецоперации и выступил с призывов к Кремлю: «Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть. И в целях предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать».