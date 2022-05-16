Министерство обороны Азербайджана сегодня, 18 мая, сообщает об очередной провокации Армении на границе с Азербайджаном.

В ночь с 17 на 18 мая позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района подверглись интенсивному обстрелу.

Согласно сообщению Минобороны, подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреляли подразделения азербайджанской армии из разнокалиберного стрелкового оружия и пулеметов. В военном ведомстве отметили, что азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры.

Отметим, что вечером 17 мая подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенных пунктах Зяркенд и Ашагы Шорджа Басаркечарского района государственной границы также обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.