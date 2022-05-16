Таджикистан проводит антитеррористическую операцию во взбунтовавшемся регионе

«В этой связи в целях обеспечения безопасности граждан, общественного порядка и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств по международной автомобильной дороге Душанбе — Кульма на участке дороги в Рушанском районе правоохранительными органами страны начата антитеррористическая операция», - сообщили в пресс-службе МВД.

Пресс-центр отмечает, что преступники при поддержке международных террористических организаций получили за пределами Таджикистана оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наёмников для осуществления терактов и других провокаций.

Напомним, несколько дней назад в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана сотни жителей вышли на акцию протеста, потребовав отставки главы области и мэра города Хорог, снятия всех блокпостов в областном центре и прекращения преследования жителей Бадахшана. Протестующие дали властям время на рассмотрение своих требований до 16:00 16 мая. После того как власти Горно-Бадахшанской автономной области отказались рассмотреть вопрос об отставке главы региона и мэра Хорога, называя требования митингующих незаконными, в понедельник, 16 мая, большая группа местной молодежи направилась в сторону областной администрации. В ответ сотрудники правоохранительных органов Таджикистана применили резиновые пули и слезоточивый газ. Во время разгона сотрудниками правоохранительных органов шествия жителей Хорога погиб 30-летний местный житель. МВД Таджикистана подтвердило, что «во время операции были использованы специальные средства для разгона демонстрации». По данным правоохранительного ведомства, в отношении организаторов инцидента прокуратурой ГБАО возбуждено уголовное дело.