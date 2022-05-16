Британская разведка: в Мариуполе и Луганской области Украины действуют чеченцы

Из-за больших потерь в районе Мариуполя российская армия была вынуждена привлечь к штурму города значительное число дополнительных подразделений, не относящихся к регулярным войскам, в том числе из Чечни, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

По оценкам британского оборонного ведомства, «несколько тысяч бойцов» из Чечни сейчас в основном сконцентрированы в районе Мариуполя и Луганска, пишет Русская служба BBC.

«Эти силы, вероятно, состоят из добровольцев и соединений национальной гвардии, которые обычно отвечают за поддержание власти главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Вероятно, Кадыров держит этот контингент под личным контролем, а его двоюродный брат Адам Делимханов, по всей вероятности, действовал в качестве чеченского полевого командира в Мариуполе», - считает британская разведка.

В британском Министерстве обороны отметили, что «направление на поле боя столь неоднородных по составу военнослужащих говорит о значительных проблемах России с обеспечением своей кампании в Украине и, вероятно, приводит к отсутствию единства управления, которое продолжает вредить действиям России».