Россия ударила ракетами по украинскому Днепру
Ночью украинский город Днепр подвергся ракетным обстрелам. Об этом сообщил глава Днепровской областной администрации Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.
«Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены два дома», - уточнил губернатор.
Вторая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры, здание полностью разрушено. Резниченко не уточнил, о каком именно объекте транспортной инфраструктуры идет речь.