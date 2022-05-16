Нейтральная Швейцария захотела быть ближе к НАТО

Самая нейтральная из стран Европы – Швейцария – стремится стать ближе к США и НАТО. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на содержание подготовленного в этой стране доклада о вариантах укрепления безопасности страны, в том числе посредством активизации сотрудничества с НАТО.

По данным опросов, сближение с альянсом поддерживают больше половины швейцарцев, вступление в НАТО – лишь треть граждан республики.

В конце минувшей недели Вашингтон посетила глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виола Амхерд. Она обсудила с американскими коллегами поставки вооружений и техники (самолетов F-35A и ракетных комплексов Patriot), а также укрепление сотрудничества с НАТО.

Швейцария, сохраняющая нейтралитет с 1815 года, не является членом НАТО или ЕС. Тем не менее, начиная с 1996 года, страна участвует в программе НАТО «Партнерство ради мира», в рамках которой она поддерживала миссии в Косово и Афганистане, а также была задействована в ряде других проектов под эгидой альянса. В соответствии с закрепленной в конституции концепции нейтралитета, Швейцария прежде крайне выборочно подходила к участию в военных учениях и иных мероприятиях, подразумевавших противостояние определенному противнику или коллективную оборону.