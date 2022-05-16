Чавушоглу анонсировал встречу представителей ООН, Турции, России и Украины

Делегации ООН, Турции, России и Украины по гуманитарным вопросам планируют провести встречу в ближайшие дни. Об этом объявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего выступления в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Существует предложенная генеральным секретарем ООН контактная группа по гуманитарным вопросам, включающая ООН, Турцию, Россию и Украину. Мы планируем провести заседание на техническом уровне в ближайшие дни», - сказал турецкий дипломат.

Место проведения встречи не уточняется.