Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф в среду официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО, передает ТАСС.

"Я тепло приветствую запрос Швеции и Финляндии о присоединении к НАТО. Заявки, которые вы сделали сегодня, - это исторический шаг. Альянс теперь обсудит следующие шаги на пути в НАТО. Интересы безопасности всех стран должны быть приняты во внимание, и мы полны решимости урегулировать все вопросы и достичь быстрого завершения процесса приема", - сказал Столтенберг.

По его словам, альянс теперь "адаптирует свою систему безопасности в Балтийском море". "НАТО уже очень бдительная в Балтийском регионе, силы НАТО и стран альянса будут продолжать адаптироваться по мере необходимости. Все страны альянса согласны с важностью расширения НАТО, все страны согласны, что мы должны держаться вместе и что это исторический момент, которым необходимо воспользоваться", - отметил он.