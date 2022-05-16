Ильхам Алиев принял президента Литвы фото; обновлено 11:04
После официальной церемонии состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает пресс-служба главы государства.
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В Баку состоялась церемония встречи президента Литовской Республики Гитанаса Науседы, прибывшего в Азербайджан с официальным визитом.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул в честь президента Литвы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Гитанаса Науседу.
Президент Литвы приветствовал азербайджанских военных. Прозвучали государственные гимны Литвы и Азербайджана. Азербайджанская делегация была представлена президенту Литвы, а литовская - президенту Азербайджана.
Главы государств сделали совместное фото.