США могут заблокировать выплаты по российскому долгу

США рассматривают возможность заблокировать выплаты по российским государственным облигациям их американским держателям. Министерство финансов в Вашингтоне не планирует продлевать после 25 мая льготный период, в течение которого Россия могла производить выплаты по госдолгу, сообщили Reuters и Bloomberg со ссылкой на представителей администрации США.

По данным Bloomberg, в администрации президента Джо Байдена склоняются к данному жесткому сценарию, который может приблизить дефолт РФ. Данный шаг находится на стадии обсуждения, окончательное решение еще не принято, указал собеседник Reuters, подчеркнув, что в Вашингтоне рассматривают «все варианты давления» на президента РФ Владимира Путина.

Одной из составляющих западных санкций, введенных после начала войны РФ против Украины, является запрет сделок с российским Министерством финансов, а также ЦБ РФ и Фондом национального благосостояния. Однако Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 2 марта сделало исключение для получения выплаты процентов и дивидендов в рамках погашения задолженности и выплат акционерам. Данная лицензия позволила российскому государству продолжать выплаты по гособлигациям и тем самым предотвратить дефолт по государственному долгу. Ее действие истекает 25 мая. С этого момента до конца 2022 года России будет необходимо произвести выплаты по внешним суверенным облигациям на сумму почти 2 млрд долларов.