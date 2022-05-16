Армия Израиля задержала подозреваемых в терроре палестинцев

Израильские силовики задержали 14 подозреваемых в террористической деятельности палестинцев в ходе ночных рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан, сообщает израильская армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля, Служба общей безопасности Израиля (спецслужба ШАБАК – ред.) и пограничная полиция в ходе оперативных действий в среду задержали 14 подозреваемых в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан – ред.)», - говорится в заявлении военных.

Также отмечается, что «силы безопасности действовали в ряде центров на территории Иудеи и Самарии с тем, чтобы выявить и задержать разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности».