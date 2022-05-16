Иранскому исследователю запретили въезд в США

США запретили въезд в страну ирано-канадскому исследователю Марьяму Шамлу, которая должна была получить двухлетнюю стажировку в Гарвардской медицинской школе, передает IRNA.

Ранее AP News сообщало, что согласно судебным документам, ирано-канадскому исследователю диабета, которая должна была начать двухлетнюю стажировку в Гарвардской медицинской школе, было незаконно отказано во въезде в США и она подверглась дискриминации из-за ее иранского происхождения.

Клиническая программа иммиграции и беженцев Гарвардской юридической школы заявила во вторник, что она подала иск против федерального правительства, а также жалобу в Управление по гражданским правам Министерства внутренней безопасности от имени исследователя, указанного в судебных документах как Марьям Шамлу.