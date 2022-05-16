Россияне ударили по Одесской области с Черного моря

Сегодня, 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области из акватории Черного моря, сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

Как информирует Братчук, ссылаясь на данные «Оперативное командование» Юг, предварительно, существенных разрушений и пострадавших нет. «По Одесской области нанесен очередной ракетный удар из акватории Черного моря», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая документирует последствия ракетного удара. Происшествие квалифицировано по статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас идет сбор доказательств.