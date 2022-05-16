Американские эксперты: Кремль, возможно, пошел на сделку с Киевом

Во-первых, защитники Мариуполя, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь», вероятнее всего, сдались после того, как украинские власти согласовали с Кремлем условия их выхода с предприятия. По оценке американских экспертов, Кремль, возможно, согласился на эту сделку, чтобы заявить о полном контроле над Мариуполем и таким образом противодействовать недовольству в соцсетях в связи с недавним поражением российских войск при переправе через Северский Донец и общим отсутствием прогресса наступления в Донбассе.

Во-вторых, главные усилия российских войск сосредоточены на попытке приблизиться к Северодонецку. В сообщении ISW отмечается, что стремление выиграть битву за этот город также может объясняться желанием ответить на критику общего хода военной кампании России в Украине в информационном пространстве. Оценивая подробности российского наступления в Луганской области, американские эксперты пишут, что армия РФ пытается взять под контроль дороги, ведущие в Лисичанск и Бахмут, и достигает незначительных успехов.

Далее со ссылкой на данные украинского Генштаба ISW пишет, что армия РФ пытается пополнять подразделения и накапливать резервы для дальнейшего наступления на Славянск в Донецкой области. По оценке экспертов института, 17 мая российские войска осуществили несколько неудачных попыток продвинуться к этому городу. При этом смогли достичь ограниченного прогресса в районе Лимана.

На Харьковском направлении украинские войска продолжают теснить российскую армию. По данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, россияне пытаются противодействовать украинскому контрнаступлению в направлении города Волчанск – важного транспортного узла примерно в 90 км от Харькова. При этом ВСУ продолжают угрожать российским маршрутам снабжения на пути в Изюм из Волчанска. Согласно данным Пентагона, Россия, вероятно, продолжает удерживать позиции вблизи от Харькова, в частности, населенные пункты вдоль автомобильной дороги в Белгород.