Запасов пшеницы в Ираке хватит только до осени

Стратегических запасов пшеницы хватит Ираку на четыре месяца, заявил представитель Министерства торговли страны Мухаммед Ханун 18 мая, передает агентство INA.

«Существующие запасы способны покрыть потребность [в пшенице] в течение четырех месяцев. Отсюда возникает необходимость в [увеличении] стратегического запаса, что требует действенных мер со стороны правительства и парламента для обеспечения продовольственной безопасности», - сказал Ханун.

Кроме того, министерство сельского хозяйства Ирака 17 мая объявило о повышении цены закупки пшеницы на 100 тысяч динаров (порядка $68,5) за тонну. За принятие такой меры проголосовали министры экономического блока страны после того, как она была рекомендована министром сельского хозяйства страны Мухаммедом аль-Хафаджи. Таким образом, стоимость одной тонны пшеницы в Ираке составила 850 тысяч динаров (примерно $582,2).