В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили haqqin.az, что выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов рассказал о деятельности врачей, работающих в братской стране. Было подчеркнуто, что в критические этапы пандемии COVID-19 и во время Отечественной войны группа азербайджанских врачей, работающих в Турции, вернулась на родину, чтобы поделиться своим опытом и знаниями по оказанию помощи раненым военнослужащим, а также по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В рамках рабочего визита в Турцию делегации во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым состоялась встреча с членами Общества молодых азербайджанских врачей.

В свою очередь министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что отечественная система здравоохранения всегда готова оказать помощь нашим врачам, которые проходят специализацию в зарубежных странах, и для желающих вернуться на родину будут созданы все необходимые условия.

Председатель Общества молодых азербайджанских врачей Фарид Гасымзаде проинформировал об условиях, созданных в Турции для азербайджанских врачей.

В завершение министр здравоохранения Теймур Мусаев ответил на интересующие молодых врачей вопросы.