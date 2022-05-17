Ветераны Екатеринбурга пожаловались на пропагандиста Соловьева

Председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин подписал и направил в прокуратуру города обращение ветеранских организаций по поводу высказываний телеведущего Владимира Соловьева об уральской столице, сообщил «Ъ-Урал» Игорь Володин.

По его словам, в адрес муниципальных депутатов поступило множество обращений от ветеранских организаций Екатеринбурга с жалобами на высказывания телеведущего. «Мы как депутаты не можем дать правовой оценки тезисам Владимира Соловьева, поэтому переадресовали поступившие в наш адрес обращения в городскую прокуратуру. Мною подписано соответствующее сопроводительное письмо», - рассказал спикер гордумы.

Ранее, 27 апреля, в эфире программы «Соловьев Live» Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», а местную оппозицию – «центром борьбы с Россией».