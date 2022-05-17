В Госдуме предложили новый государственный флаг России

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России. По его мнению, это стало бы символом возрождающейся супердержавы.

«Сегодня западные страны фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах», – приводит его слова РИА Новости.

Шеремет подчеркнул, что гордится российским триколором, но на нынешнем этапе развития России, по его мнению, как никогда актуально Знамя Победы как символ возрождающейся супердержавы.