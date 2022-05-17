Шутку не оценили: мужчина разбрасывался в Баку стоманатными купюрами и был задержан

Сотрудники полиции задержали в Баку мужчину, который разбрасывал из окна автомобиля стоманатные купюры.

По информации Qafqazinfo, уроженец Джалилабадского района С.Садыгов (1996 г.р.), передвигаясь на своем автомобиле марки Opel, начал разбрасывать из окна деньги.

Сотрудники полиции попытались остановить Садыгова, однако он не подчинился требованиям. Мужчину задержали на улице Лермонтова в Сабаильском районе. При осмотре автомобиля в нем было обнаружено большое количество фальшивых манатов и долларов.

Задержанный заявил, что купил купюры на «Торговой», заплатив 15 манатов за 150 штук.

В отношение Садыгова возбуждено административное дело, решением суда он арестован на 8 суток.