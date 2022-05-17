Израиль готовится к полномасштабной войне с Ираном
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые проводит учения по проведению полномасштабной военной операции против Ирана и его союзников, пишет агентство Maariv.
В рамках учений «Огненные колесницы» ЦАХАЛ проведет подготовку к нападению на Иран. В маневрах примут участие все подразделения, которые могут быть задействованы в случае роста напряженности в северной части Израиля.
В частности, в ЦАХАЛе готовятся к тому, что территория Израиля может подвергнуться обстрелам из Йемена, Ирака и Сирии.
Одновременно с маневрами, которые проводит ЦАХАЛ, министр обороны Израиля Бени Ганц 18 мая вылетит в США, где проведет серию встреч, призванных ужесточить американскую позицию в адрес Тегерана.
Как пишет издание «Новости Израиля», ранее Ганц заявил, что Иран устанавливает сейчас тысячу новых центрифуг на своих атомных объектах.