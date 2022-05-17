Израиль готовится к полномасштабной войне с Ираном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые проводит учения по проведению полномасштабной военной операции против Ирана и его союзников, пишет агентство Maariv.

В рамках учений «Огненные колесницы» ЦАХАЛ проведет подготовку к нападению на Иран. В маневрах примут участие все подразделения, которые могут быть задействованы в случае роста напряженности в северной части Израиля.

В частности, в ЦАХАЛе готовятся к тому, что территория Израиля может подвергнуться обстрелам из Йемена, Ирака и Сирии.