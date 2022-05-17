Австралия ввела санкции против российских журналистов и силовиков

Власти Австралии ввели санкции в отношении восьми российских журналистов, а также ряда государственных служащих и организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо австралийского МВД.

Ограничительные меры коснулись генерального директора информагентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, генерального директора RT Алексея Николова, журналиста и ведущего Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Сергея Брилева, гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Александра Жарова, телеведущего Михаила Леонтьева, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина, а также директора Музея Победы Александра Школьника, врио главы МЧС России Александра Чуприяна, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева и первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Николая Богдановского.

Вместе с тем, рестрикции были введены в отношении российской частной военной компании «Вагнер» и двух белорусских предприятий: производителя гусеничной техники «Минотор-сервис» и ОАО «КБ Радар». В список лиц, которых коснутся антироссийские санкции, включены и граждане Украины – депутаты Верховной Рады Тарас Козак и Илья Кива.