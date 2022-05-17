KOBİA в топ-5 согласно отчету ЕС
17 мая состоялся бизнес-форум Европейский Союз – Азербайджан. В мероприятии приняли участие официальные лица с обеих сторон, представители международных организаций и предприниматели.
В рамках бизнес-форума также был представлен отчет «Деловая среда в Азербайджане – 2021 год», подготовленный при поддержке Европейского Союза. Согласно опросу европейских компаний о проводимых местных реформах и оценке эффективности работы организаций, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), значительно улучшив свои позиции, вошла в первую пятерку лидирующих организаций (6,04 балла). В отчете говорится, что иностранные инвесторы сочли эффективными и полезными помощь и услуги Агентства, оказываемые с целью поддержки МСБ. В отчете также отмечается эффективная работа домов МСБ, центров развития МСБ, сети друзей МСБ, а также эффективность прочих предоставляемых услуг.
Выступивший в официальной церемонии открытия форума министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что особое внимание уделяется отношениям с Европейским Союзом, а также отметил значимость взаимных визитов и встреч на высоком уровне в растущей динамике связей. Как сказал министр, Евросоюз является самым крупным инвестиционным партнером Азербайджана. Объем инвестиций составил более 20 млрд евро.
Выступая на организованной в рамках форума панельной дискуссии на тему «Доступ к финансовым и другим ресурсам», председатель Правления KOBİA Орхан Мамедов поделился своим мнением о доступе МСБ к финансовым ресурсам. Было отмечено, что на глобальном, региональном и национальном уровнях предпринимаются усилия по упрощению финансирования МСБ. В рамках собственных финансовых инструментов и посредством более 20 центров Агентства по развитию МСБ в этой сфере оказываются бесплатные услуги с целью повышения уровня финансовой грамотности, упрощения доступа к существующим фондам и предоставления консультаций. KOBİA предоставляет гранты МСБ, финансирует часть затрат на исследования внутреннего рынка и выдает сертификаты Startup, которые на 3 года освобождают МСБ от налога на прибыль и подоходного налога с их доходов от инновационной деятельности.
Центр развития государственно-частного партнерства при Агентстве также реализует ряд мер по вовлечению МСБ в различные проекты. Орхан Мамедов отметил, что в настоящее время ведется работа по созданию Фонда развития МСБ. Он также подчеркнул, что данный Фонд будет предлагать гранты и техническую помощь МСБ.