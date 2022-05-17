KOBİA в топ-5 согласно отчету ЕС

В рамках бизнес-форума также был представлен отчет «Деловая среда в Азербайджане – 2021 год», подготовленный при поддержке Европейского Союза. Согласно опросу европейских компаний о проводимых местных реформах и оценке эффективности работы организаций, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), значительно улучшив свои позиции, вошла в первую пятерку лидирующих организаций (6,04 балла). В отчете говорится, что иностранные инвесторы сочли эффективными и полезными помощь и услуги Агентства, оказываемые с целью поддержки МСБ. В отчете также отмечается эффективная работа домов МСБ, центров развития МСБ, сети друзей МСБ, а также эффективность прочих предоставляемых услуг.

Выступивший в официальной церемонии открытия форума министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что особое внимание уделяется отношениям с Европейским Союзом, а также отметил значимость взаимных визитов и встреч на высоком уровне в растущей динамике связей. Как сказал министр, Евросоюз является самым крупным инвестиционным партнером Азербайджана. Объем инвестиций составил более 20 млрд евро.