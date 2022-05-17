Икрам Нур, автор haqqin.az 12:06

Страсти кипят, а Турция поднимает ставки. В обмен на свое согласие с принятием в НАТО Швеции и Финляндии она настаивает на том, чтобы Стокгольм и Хельсинки объявили Рабочую партию Курдистана и ее филиалы в Сирии и Ираке террористическими организациями, а также сняли эмбарго на поставки оружия. Кроме того, Анкара настаивает на повторном вхождении ее в программу F-35, утверждении закупок для не модернизированных F-16, а также отмене американских санкций против турецкого оборонно-промышленного комплекса.

И если об американо-турецких противоречиях читатель из публикаций haqqin.az осведомлен хорошо, то о сложностях в отношениях Анкары с двумя скандинавскими государствами стоит поговорить более подробно. На днях премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила: «Мы хотим, чтобы Швеция расширила свое сотрудничество с Турцией в рамках НАТО. Швеция поддерживает борьбу со всеми формами терроризма, также как НАТО и ЕС. Мы готовы к диалогу с Турцией для обсуждения и решения существующих вопросов». Прекрасные слова, вроде бы как свидетельствующие о позитивном настрое шведской стороны. Но это слова, а вот факты: Анкара обратилась к Стокгольму с просьбой выдать ей 22 гражданина Турции, 10 из которых связаны с «гюленистским подпольем». Остальные - предположительно члены курдских организаций, связанных, по мнению Анкары, с Рабочей партией Курдистана. Запросы на 12 человек были отвергнуты, 4 – остались вообще без ответа, а 6 – рассматриваются уже пять лет, и конца этому рассмотрению не видно. Начиная с 2016 года Швеция предоставила курдским политическим организациям 41 миллион долларов в качестве финансовой помощи. В Стокгольме действует представительство курдского СДС. Шведы активно поддерживают включение самопровозглашенной сирийской курдской автономии в процесс мирных переговоров как отдельную сторону, а также требовали от Турции вывести свои войска из северной Сирии.

Да и стоит ли удивляться такому настрою Стокгольма, если в шведском парламенте есть такие депутаты, как Амина Какабаве, бывшая членом курдской террористической организации «Комала». Интересная биография у этого депутата, весьма, так сказать, показательная. Автомат в руки она взяла впервые в 13 лет. В 90-х годах нелегально переправилась в Турцию, где в Анкаре обратилась в представительство ООН, заявив, что бежала от преследований Тегерана и Саддама Хуссейна. В представительстве получает деньги и удостоверение личности, а еще через 11 месяцев переезжает в Швецию, где впоследствии становится депутатом парламента с соответствующей политической программой, вся суть которой сводится к одному – тесное сотрудничество шведских властей с курдскими политическими организациями. С такими депутатами не может вызывать удивление заявление министра иностранных дел Швеции, сделанное ею 12 декабря 2021 года на встрече с делегацией PKK/PYD-YPG: «Швеция – ваш активный партнер». Как не могут удивлять и призывы шведской дипломатии ввести оборонное эмбарго против Турции за ее операции против Рабочей партии Курдистана и ее филиалов.