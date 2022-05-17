Доля России на рынке вооружений вдвое ниже доли США

«Первое место занимают США с объемом 39% от общей доли мирового рынка вооружений, а Россия, имея бюджет в разы меньше, который тратим на вооружения, устойчиво занимает долю на протяжении многих лет около 20% мирового рынка с большим отрывом от Франции, которая занимает долю 11%», - сказал он.

Борисов также перечислил основных покупателей российского оружия, это Индия, Китай, Алжир, Египет.

По его словам, пакет заказов на много лет вперед составляет около $50 млрд, ежегодно Россия экспортирует вооружения на $14-15 млрд. «Это является достаточно серьезной статьей доходов. Я думаю, что после экспорта углеводородов, продовольствия, пшеницы – это третья составная часть наших экспортных поступлений», - отметил Борисов.