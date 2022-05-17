Минобороны России сообщило о почти тысяче «сдавшихся в плен» военных с «Азовстали»
Министерство обороны РФ заявило о «сдавшихся в плен» около 1000 украинских военных с «Азовстали».
«В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых», - сказал Конашенков, подчеркнув, что всего с 16 мая сдались в плен 959 военных, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещен в больницу города Новоазовск.