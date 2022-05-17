Премьер-министр Беларуси прибыл в Азербайджан

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. В Международном аэропорту Гейдар Алиев его встретил заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов.

Отмечается, что визит белорусского премьера направлен на поиск новых возможностей для наращивания взаимного товарооборота.

В двухдневной программе встречи с официальными лицами Азербайджана, посещение Гянджинского автомобильного завода, научно-производственного предприятия «Иглим», а также международных выставок Caspian Agro и Inter Food. В выставках примут участие белорусские предприятия пищевой отрасли, научные организации, концерны, холдинги.

Кроме того, в рамках визита запланирована бизнес-встреча деловых кругов Азербайджана и Беларуси.