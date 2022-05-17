Российская армия получила на вооружение комплексы С-500
Зенитные ракетные комплексы нового поколения С-500 «Прометей», совмещающие функции противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) начинают поступать на вооружение российской армии, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, сообщает «Интерфакс».
«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые практически совмещают функции противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) – это комплексы С-500», - заявил Борисов в среду на марафоне «Новое знание».
С-500 «Прометей» (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») – новое поколение систем ПВО дальнего действия, которые смогут сбивать цели в ближнем космосе. По словам военных, С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО).
Главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин ранее заявлял, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.