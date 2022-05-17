В Армении обсуждают проведение досрочных выборов армянские СМИ
Власти Армении начали обсуждать возможность проведения досрочных парламентских выборов в стране в качестве средства разрешения внутриполитического кризиса. Об этом пишет армянская газета «Грапарак».
«Команда премьер-министра Армении Никола Пашиняна считает, что если ситуация станет неуправляемой и у власти не будет ресурсов для сдерживания протестующих, стоит вновь объявить о проведении досрочных выборов. Это будет означать продление власти действующего режима. Это план «Б» властей, если не удастся подавить волну протестов», – отмечает армянское издание.