Кадыров признал, что в начале войны в Украине Россия совершала ошибки

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил, что «спецоперация» в Украине идет по плану.

«Ситуация спокойная, мы идем по плану, как поставил нам президент задачу, мы выполняем на 100%. В начале были ошибки…, но теперь мы 100% идем по плану и «освободим» Украину от этих шайтанов», - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», пишет РИА Новости.

Также Рамзан Кадыров отметил, что мобилизация в РФ не нужна, россияне сами должны сплотиться и встать на защиту страны.

«Мне часто задают вопрос: правда, что будет ли мобилизация? А я отвечаю: никто не должен объявлять мобилизацию. Мы все должны мобилизироваться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства», - добавил Кадыров.