Состоялась встреча первых леди Азербайджана и Литвы
В Баку состоялась встреча первых леди Азербайджана и Литвы – Мехрибан Алиевой и Дианы Науседене, передает АзерТАдж.
В Баку состоялась встреча первых леди Азербайджана и Литвы – Мехрибан Алиевой и Дианы Науседене, передает АзерТАдж.
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