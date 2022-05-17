Россияне обстреливают Харьковскую область, пытаясь удержать занимаемые позиции глава ОВА
На Харьковском направлении противник пытается удержать занимаемые позиции. Поэтому российские военные безостановочно обстреливают регион, достается Циркунам, Русским Тишкам, Черкасским Тишкам и Питомнику. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Харьков в эти сутки не подвергся обстрелам. Однако в течение суток российские оккупанты обстреливали Печенеги, Чугуевского района. Ранен 73-летний мужчина, повреждения легкие. Также ранен 42-летний мужчина в с. Циркуны», - рассказал он.
По словам главы региона, 17 мая российские войска интенсивно обстреляли Мерефу, повреждены более 30 домов, высоковольтная линия, автомобили граждан. Пострадавших нет.
«Призываю харьковчан воздержаться от прогулок в Саржином яру, где все еще есть большое количество неразорванных боеприпасов и могут быть установлены ДРГ растяжки. Сейчас там работают взрывотехники», - резюмировал Синегубов.