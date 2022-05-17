США ослабили санкции против Кубы

США заявили об ослаблении ограничений на поездки на Кубу и денежные переводы родственникам между США и коммунистическим островом, которые были введены при администрации Дональда Трампа, передает «Голос Америки».

«Кубинский народ сталкивается с беспрецедентным гуманитарным кризисом, и наша политика будет по-прежнему направлена на расширение возможностей кубинского народа, чтобы помочь им создать будущее, свободное от репрессий и экономических страданий», – заявил Госдепартамент США.

Отмечается, что ослабление эмбарго в отношении Кубы приведет к увеличению количества выдаваемых виз, в том числе в консульстве в Гаване, хотя большинство виз будут по-прежнему оформляться в посольстве США в Гайане.

Кроме того, в заявлении говорится, что это будет «способствовать образовательным связям» между двумя странами, а также поддержке профессиональных исследований, включая «поддержку расширенного доступа в Интернет и компаний, осуществляющих денежные переводы». Чтобы увеличить поток денежных переводов, правительство США отменит действующий лимит в $1000 в квартал для каждого отправителя и разрешит переводы лицам, не являющимся членами семьи, для «поддержки независимых кубинских предпринимателей».