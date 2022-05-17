Следственный комитет Армении подтвердил: Пашинян будет допрошен

«Премьер-министра Армении Никола Пашиняна допросят в рамках расследования уголовного дела о 44-дневной войне, но точные сроки пока неизвестны». Об этом в среду заявил начальник управления по особо важным делам Следственного комитета Армении Рафаэль Варданян на встрече с родителями погибших военных, передает «Спутник».

Накануне родители погибших во время второй карабахской войны военнослужащих провели акции протеста перед Апелляционным судом, Генпрокуратурой и военным управлением Следственного комитета, требуя немедленно расследовать дело о войне и привлечь в качестве обвиняемого премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Поручения Генпрокуратуры Армении, данные в рамках уголовного дела, будут выполнены. У вас уже назначена встреча с главой Следственного комитета, и сроки будут обсуждаться во время этой встречи», – сказал Варданян собравшимся.