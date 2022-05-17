Болгария входит в группу стран Евросоюза наиболее зависимых от импорта российского сырья, пишет болгарский «Капитал».

Как пишет автор статьи, решение об отказе от российской нефти будет принято в Брюсселе на следующей неделе, и, если для Болгарии не сделают исключение, товарный дефицит и высокие цены на топливо будут сохранятся еще несколько месяцев. «Есть и политический вопрос: что будет делать Болгария, допустившая, что ее единственный крупный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), специализированный порт, а также импортные альтернативы (дизель и бензин) – все оказалось российское?», - задается вопросом автор статьи.

Автор издания отмечает, что санкции против России привели к рыночным перекосам. Цена на российскую нефть стала самой привлекательной по сравнению с другими видами, потому что сырье продается со скидкой. В Болгарии всего один крупный производитель и он технологически адаптирован к российскому сырью – «Лукойл Нефтохим Бургас». Из-за низкой цены сырья НПЗ вместо того, чтобы диверсифицировать источники, фактически покупает только российскую нефть. Разница в цене делает импорт готовых нефтепродуктов экономически невозможным, обрекая импортеров на убытки. Сектор описывает альтернативу как «самоубийство».