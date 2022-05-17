Киргизского журналиста-расследователя лишили гражданства

По словам журналиста, следователь лишил его гражданства, ссылаясь на положение о паспорте, согласно которому документ признается недействительным на основании решения ОВД. Журналист обжаловал данное постановление, так как по уголовно-процессуальному кодексу у следователя нет таких полномочий. Однако прокуратура признала решение следователя законным. Нотариус также сообщил журналисту, что в базе его паспорт числится недействительным. «Таким образом, при рассмотрении дела они изначально считают, что я не являюсь гражданином Киргизии», – добавил Темиров.

В январе в отношении Темирова было заведено уголовное дело об изготовлении наркотиков без цели сбыта. А в апреле журналиста также заподозрили в подделке документов и незаконном пересечении границы Киргизии.

Сам журналист связывает уголовное преследование с расследованием его команды Temirov LIVE, согласно которому компания сына председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева Тай-Мураса выиграла несколько тендеров в Джалал-Абаде.