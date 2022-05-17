Вооруженное нападение на азербайджанских пограничников, есть задержанный

Во вторник, 17 мая, пограничным нарядом на служебной территории пограничной заставы «Гёйтепе», расположенной вблизи села Алчабулаг Ярдымлинского района, было выявлено нарушение государственной границы Азербайджана со стороны Ирана двумя неизвестными лицами. Пограничная застава была немедленно поднята по команде, служебная территория была закрыта. С привлечением служебных собак был проведен поиск нарушителей границы, место происшествия и прилегающие территории взяты под контроль. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

В ведомтсве отметили, что, несмотря на предупредительный огонь в воздух, преступники, не подчинившись приказу, оказали вооруженное сопротивление и открыли огонь из автоматического оружия по пограничникам.

В ходе преследования нарушителей пограничным нарядом было применено оружие. Контрабандисты, бросив на землю посылки, воспользовавшись густой лесистостью, рельефом и погодными условиями, бежали обратно на иранскую территорию.