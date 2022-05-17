Жителя Товуза судят за убийство отца
Завершено предварительное следствие по уголовному делу жителя Товузского района Джейхуна Алиева, обвиняемого в убийстве своего 75-летнего отца. Материалы расследования направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям, сообщает haqqin.az.
Уголовное дело рассматривает судья Хагани Ахмедов.
Отметим, что 14 февраля этого года между отцом и сыном Алиевых произошел конфликт, во время которого Джейхун Алиев выстрелил из ружья в своего отца, Гамета Алиева. Дж.Алиев был задержан, а незаконно хранившееся у него ружье марки Винчестер конфисковали. Было возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК Азербайджана.