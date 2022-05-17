Шредера лишают офиса и сотрудников в Бундестаге

Согласно сообщению, члены бюджетного комитета Бундестага Деннис Роде (СДПГ), Свен-Кристиан Киндлер ("зеленые") и Отто Фрикке (СвДП) заявили, что обеспечение бывших глав федеральных правительств "в будущем больше не будет полагаться по статусу", а ориентироваться на продолжающееся выполнение обязательств.

Они пояснили, что Шрёдер более не выполняет никаких обязательств в качестве экс-канцлера, тем самым нет оснований для предоставления ему сотрудников и офиса. Поэтому бюро бывшего главы правительства в Бундестаге будет закрыто, но экс-политик будет по-прежнему получать пенсию и охрану. Данное положение должно быть официально принято на заседании бюджетного комитета, а изменения в федеральный бюджет будут внесены на корректировочной сессии, которая начнется 19 мая.

О достигнутой договоренности ранее сообщили газета Bild и издание Der Spiegel. Как отмечает Bild, данная мера обосновывается тем, что Шрёдер в настоящее время не использует полагающиеся ему шесть кабинетов в Бундестаге и не занимает семь сотрудников, предоставленных ему в качестве бывшего главы федерального правительства, указывается далее.

Бывший политик, считающийся главным немецким приближенным президента РФ Владимира Путина, будет лишен значительной части полагающегося ему обеспечения из бюджетных средств. В последнее время расходы Шрёдера на персонал составляли около 400 тысяч евро в год. По данным делового издания Handelsblatt, в 2021 году в бюро Шрёдера работали пять сотрудников, руководитель офиса получал примерно 10 400 евро в месяц. В 2017 году из бюджета на зарплату сотрудникам Шрёдера было выплачено около 561 тысячи евро.

В Германии Герхарда Шрёдера решительно критикуют за близость к Кремлю и деятельность в российских госконцернах. Критика резко усилилась после начала войны в Украине.