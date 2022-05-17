Ходаренок также сказал, что Украина готова ввести в боевые ряды до 1 млн военных. Все эти факторы, по словам полковника, будут способствовать ухудшению ситуации для российской армии и их нужно рассматривать как "реальность самого ближайшего будущего".

Отвечая на вопрос ведущей программы Ольги Скабеевой о возможной контратаке Украины в июле – августе и деоккупации Луганской, Донецкой областей и Крыма, Ходаренок отметил, что украинская армия высоко мотивирована и с помощью оказания Запада вооружения готова воевать.

Бывший полковник советской армии и военный эксперт Михаил Ходаренок в вышедшей в эфир программе "60 минут" признал, что Россия находится в полной изоляции на международной арене и против нее настроен весь мир.

"Не надо пить информационное успокоительное. А то иногда распространяется информация о каком-то морально-психологическом надломе в Вооруженных силах Украины, что якобы там близятся настроения к какому-то перелому. Все это, мягко говоря, не соответствует действительности. Они готовы защищать свою родину и намерены сражаться до последнего человека. Это является составной частью высокой боеспособности армии, одной из важнейших", – отметил Ходаренок.

Еще одной проблемой для России, по его словам, является ее полная изоляция на геополитической арене.

"Самый главный недостаток нашего военно-политического положения в том, что мы в полном геополитическом одиночестве. И практически против нас, как бы нам ни хотелось признавать, весь мир. И вот из этой ситуации надо выходить", — подчеркнул Ходаренок.

На что Скабеева ответила, что "тех, кто за нас или сохраняет нейтралитет, больше. Ну, если по головам посчитать", назвав при этом Китай и Индию.

Ходаренок призвал россиян считаться с реальностью, "размахивание Россией ракетами" в сторону Финляндии назвал "забавным" и предостерег, что впоследствии тех, кто не признает "действительность истории", она сильно бьет по носу.