Сагателян: Олигархи одаривают полицию премиями за защиту Пашиняна

Вчера вся полицейская система Армении получила премии, а наиболее агрессивные финансируются еще и со стороны некоторых олигархов. Об этом в беседе с армянскими журналистами 18 мая заявил представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн, вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян.

Он пояснил, что речь идет об известных олигархах, о которых много раз говорили. Сагателян заверил, что власти, с одной стороны, раздают полицейским премии, с другой - угрожают им.

«Призываю олигархов прекратить финансирование этих предателей и содержать фабрики фейков. Власти в агонии и сделают все, чтобы втянуть в беззаконие полицию. Призываю также полицию не идти на это, поскольку завтра Пашинян свалит все на вас, как он это сделал в случае с армией после 44-дневной войны», – добавил Сагателян.