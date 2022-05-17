За что российские солдаты обстреляли израильские истребители? наш комментарий
В пятницу, 13 мая, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по военной инфраструктуре Сирии в районе Мисьяфа, и во время этой операции находящиеся там российские военные впервые открыли огонь по самолетам израильских военно-воздушных сил.
Российские военные умеют удивить. Шесть с лишним лет они, мягко говоря, вяло реагировали на штурмовые удары израильской авиации по сирийской территории, а тут вдруг взяли и выстрелили.
Ну, как выстрелили – больше это было похоже на учебную тренировку, а точнее говоря, на то, как сторож-пенсионер стреляет зарядом соли в сторону мальчишек, забравшихся в сад – не попасть, а просто обозначить, что он на посту.
Как сообщают источники, когда израильские ВВС в несколько волн отбомбились по объектам сирийской и иранской военно-промышленной инфраструктуры в районе Мисьяфа и легли на обратный курс, одна из батарей российских С-300 выпустила в воздух несколько ракет. Выпустила не прицельно, буквально в воздух, с целью не попасть, поскольку радары истребителей эти ракеты не захватили, а попугать.
И это самое «попугать» получилось из рук вон плохо. С одной стороны, сирийцы и иранцы сейчас в голос кричат о том, что российские С-300 явно перехвалены и никакой защиты от атак с воздуха не обеспечивают. С другой стороны, если Москва рассчитывала таким образом продемонстрировать, что из-за изменения израильской политики в отношении Украины она теперь меняет свою политику в отношении свободы действий Израиля в сирийском небе – то получилось как-то неубедительно. Не те у нее сейчас силы в Сирии и не те возможности.
У Кремля есть все основания «обижаться» на Израиль, если это слово уместно при описании международных отношений – достаточно было одного звонка Байдена, чтобы руководство еврейского государства поменяло свою позицию в отношении российской агрессии. Более того, Израиль вошел в «коалицию 40 демократий», решившейся дать отпор агрессивной политике Москвы.
Россия, как представляется в Кремле, дает на эти «недружественные действия» еврейского государства «адекватный ответ». То принимает делегации ХАМАС ранее в этом месяце, а сегодня – и ФАТХ. То из С-300 палит по улетающим за горизонт израильским истребителям в попытке доказать Израилю, что твердо стоит на Ближнем Востоке, устранить ее оттуда не удастся – а потому она вправе требовать к себе уважения. И чтобы в регионе «все пацаки делали ку три раза», как говорилось в известной кинокомедии.
Какие времена, какая дипломатия – такие и ответные действия. Автор может ручаться за то, что дальше шутовских пусков ракет из комплексов С-300 Москва в отношении Израиля не пойдет. В Кремле очень четко видят «красные линии», которые нельзя переходить в отношениях с еврейским государством. Поэтому у израильтян нет повода к беспокойству – в ближневосточном концерте Россия лишена возможности вести собственную партию. Ставить палки в колеса она еще может – но вот содержательных идей у нее нет.