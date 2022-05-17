Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:43

В пятницу, 13 мая, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по военной инфраструктуре Сирии в районе Мисьяфа, и во время этой операции находящиеся там российские военные впервые открыли огонь по самолетам израильских военно-воздушных сил. Российские военные умеют удивить. Шесть с лишним лет они, мягко говоря, вяло реагировали на штурмовые удары израильской авиации по сирийской территории, а тут вдруг взяли и выстрелили.

Ну, как выстрелили – больше это было похоже на учебную тренировку, а точнее говоря, на то, как сторож-пенсионер стреляет зарядом соли в сторону мальчишек, забравшихся в сад – не попасть, а просто обозначить, что он на посту. Как сообщают источники, когда израильские ВВС в несколько волн отбомбились по объектам сирийской и иранской военно-промышленной инфраструктуры в районе Мисьяфа и легли на обратный курс, одна из батарей российских С-300 выпустила в воздух несколько ракет. Выпустила не прицельно, буквально в воздух, с целью не попасть, поскольку радары истребителей эти ракеты не захватили, а попугать. И это самое «попугать» получилось из рук вон плохо. С одной стороны, сирийцы и иранцы сейчас в голос кричат о том, что российские С-300 явно перехвалены и никакой защиты от атак с воздуха не обеспечивают. С другой стороны, если Москва рассчитывала таким образом продемонстрировать, что из-за изменения израильской политики в отношении Украины она теперь меняет свою политику в отношении свободы действий Израиля в сирийском небе – то получилось как-то неубедительно. Не те у нее сейчас силы в Сирии и не те возможности.