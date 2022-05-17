В России продолжают пылать военкоматы. Новый поджог зафиксирован в подмосковном Щёлково.

Как сообщают российские СМИ, неизвестный бросил в здание Щёлковского военного комиссариата две бутылки "коктейля Молотова", после чего помещения вспыхнули.

В результате поджога пострадали два кабинета здания, в том числе архив комиссариата. Сейчас поджигателей ищет полиция.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина в капюшоне подходит по очереди к двум окнам первого этажа военкомата, разбивает стекло и бросает в помещения "коктейли".

Отмечается, что это уже 13-е нападение на военкоматы в России с начала войны в Украине.