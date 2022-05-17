Фуад Мурадов на консультациях с активистами азербайджанской диаспоры в Цюрихе и Базеле

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Фуад Мурадов встретился с активными членами азербайджанской общины в швейцарских городах Цюрих и Базель.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Госкомитета, в ходе встречи состоялись прения вокруг реализации программы дальнейшей деятельности диаспоры в Швейцарии исходя из задач, поставленных президентом Азербайджана на V Съезде азербайджанцев мира.

В частности, речь идет о развитии функционирующих за рубежом воскресных азербайджанских школ, что представляет приоритетную значимость в системе отношений с диаспорой.