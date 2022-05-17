Фуад Мурадов на консультациях с активистами азербайджанской диаспоры в Цюрихе и Базеле
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Фуад Мурадов встретился с активными членами азербайджанской общины в швейцарских городах Цюрих и Базель.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Госкомитета, в ходе встречи состоялись прения вокруг реализации программы дальнейшей деятельности диаспоры в Швейцарии исходя из задач, поставленных президентом Азербайджана на V Съезде азербайджанцев мира.
В частности, речь идет о развитии функционирующих за рубежом воскресных азербайджанских школ, что представляет приоритетную значимость в системе отношений с диаспорой.
Подчеркнуто, что при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой в 16 городах мира открыты дома Азербайджана и оказана поддержка в организации воскресных школ.
Ф.Мурадов также ознакомился с деятельностью азербайджанского танцевального кружка "Бута» в Цюрихе, созданного при поддержке "Друзей Азербайджана" и ГКРД. Уроки в кружке по младшей и старшей возрастным группам проводит опытный хореограф Джамиля Мурадова. На воскресных занятиях азербайджанские дети обучаются национальным танцам.
Хотя "Бутa" создан относительно недавно, тем не менее, кружок добился ряда успехов, был удостоен первого места на международном танцевальном онлайн-конкурсе "Моя Родина - Азербайджан", организованном в мае 2021 года Министерством образования Азербайджанской Республики и Центром развития детей и молодежи номер 2.
Руководитель объединения “Друзья Aзербайджана” Арзу Алиева Бодмер и родители выразили ГКРД признательность за поддержку деятельности танцевального кружка “Бутa”.