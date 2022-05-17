Кадыров вспомнил Басаева и Хаттаба и рассказал об отношениях с Песковым

"На самом деле с Дмитрием Сергеевичем мы семейно дружим, но бывают моменты, когда мне не нравятся его высказывания", - сказал Кадыров журналистам, отвечая на вопрос о его отношениях с Песковым.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дружит и всегда на связи с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, но бывают моменты, когда его высказывания не нравятся.

Глава Чечни уточнил, что после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина высказал его пресс-секретарю недовольство по поводу того, что чеченским журналистам не дали задать вопрос, пишет РИА Новости.

Ранее Песков, говоря о критике главы Чечни в свой адрес, отметил, что они состоят в очень добрых отношениях и иногда критикуют друг друга по-дружески.

Рамзан Кадыров также заявил, что если бы "мыслил как сегодня", то уничтожил бы в свое время террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, возможность была.

"Были недоработки. Я думаю всегда, если бы в 1996-1998 годах я бы мыслил как сегодня и знал бы ситуацию как сегодня - я бы уничтожил Басаева, Хаттаба и остальных. У меня тогда была возможность", - сказал Кадыров.

"И второй военной кампании не было бы. Вот это моя большая ошибка, что у меня не хватило ума и видения на это", - отметил он.